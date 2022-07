Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso, l'intervento dei vigili del fuoco

Poco dopo le 15:00, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Palù a Monte di Malo per un’auto finita fuoristrada sotto il piano stradale dopo la perdita di controllo del conducente: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza l'auto e utilizzando il verricello di un fuoristrada, hanno recuperato l'auto dell'anziano finito sotto il ciglio stradale in mezzo all’erba. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.