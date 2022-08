Attività antidroga del Nos della polizia locale, da inizio anno 13 spacciatori denunciati e due arrestati

Nei primi sette mesi dell’anno, da gennaio a luglio 2022, la polizia locale ha arrestato due persone e ne ha denunciate 13 per spaccio di sostanze stupefacenti, segnalando alla Prefettura 31 acquirenti.

L’attività antidroga, che ha visto una quarantina di interventi, è stata eseguita dagli agenti del Nucleo operativo speciale con l’ausilio, in 14 operazioni, dell’unità cinofila e del cane Aria nell’area compresa tra piazzale Bologna, via Napoli, campo Marzo, via Btg. Monteberico e via Verdi.

Sono state 50 le persone identificate dagli agenti: per 13 sono scattate fotosegnalazioni mentre per 22 perquisizioni personali.

“Voglio fare i complimenti a tutti gli agenti del Nucleo che è stato anche impegnato nei servizi ad “alto impatto” con il nuovo questore in più di 30 dispositivi – dichiara il sindaco – in cui è stata passata a setaccio l’area in questione. Faccio anche un appello alle forze politiche affinché il prossimo Parlamento pensi ad una riforma necessaria per il nostro Paese che si basi sul principio della certezza della pena e riconosca nuovi poteri ai sindaci in materia di sicurezza”.

“Continua l’impegno della polizia locale per contrastare lo spaccio di droga e la criminalità in città – commenta il consigliere comunale delegato allo sviluppo di progetti per la sicurezza -. I primi dati del 2022 evidenziano quanto sia stata fondamentale la costituzione dell’unità cinofila e l’operatività completamenterinnovata del Nos che, in abiti borghesi e attraverso la videosorveglianza, operano nel distaccamento della polizia locale a Campo Marzo”.