Si masturba al bar, davanti a minori: denunciato

Un 48enne italiano è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza.

La denucia è scattata a seguito di una richiesta di intervento in un bar del centro intorno alle 19 di domenica 26 maggio dove era stata segnalata una persona riversa a terra, intenta a praticare atti autoerotici anche alla presenza di minori.

Gli agenti intervenuti sul posto trovavano l’uomo ancora con la cintura e la cerniera dei pantaloni aperta e in evidente stato di alterazione, dovuto all'eccessiva assunzione di sostanze alcoliche.

Poiché l’uomo era privo di documenti e l’atto autoerotico era stato immortalato dalle telecamere interne di videosorveglianza, le cui immagini sono state acquisiste, malgrado l’atteggiamento poco collaborativo, è stato portato in Questura dove, è stato identificato e denunciato.