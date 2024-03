Atterraggio di fortuna col paracadute, grave 64enne

Grave incidente a un paracadutista esperto, avvenuto nella giornata di sabato nei pressi dell'aeroporto “Ferrarin” di Rozzampia, frazione di Thiene. Verso le 12 un operatore del campo di volo ha dato l'allareme al 118 per soccorrere un 64enne rimasto infortunato dopo un'atterraggio di fortuna - a quanto sembra dovuto a una manovra non riuscita - col suo paracadute. L'uomo, forse a causa del forte vento, non ha centrato l'obbiettivo prefissato sul campo di atterraggio ed è finito in un terreno agricolo adiacente alla base dello scalo thienese.

Sul posto è arrivato il personale dell'aeroporto per i primi soccorsi e poi un'ambulanza del Suem e i carabinieri per i rilievi. I sanitari del 118, viste le condizioni dell'infortunato, hanno deciso di chiamare l'elisoccorso. Il 64enne è stato trasportato al San Bortolo di Vicenza in codice rosso. Le sue condizioni, a causa delle fratture multiple, sarebbero gravi.