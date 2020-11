Assembramento in negozio, scatta la maxi multa: attività a rischio sospensione

Nell'ambito dei controlli del territorio mirati anche al rispetto delle norme anti-Covid, la Polizia Locale di Arzignano, nel primo pomeriggio di sabato ha sanzionato una cittadina indiana, residente a Chiampo e titolare di un negozio etnico in via Duca D'Aosta 1 ad Arzignano.



All’interno del negozio, infatti, al momento dell’accertamento, erano presenti 14 persone, di cui 12 intente agli acquisti e/o in fila per pagare, e 2 alla cassa. Da Dpcm era chiaramente esposto all’ingresso del negozio il cartello indicante in 4, il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

La donna è stata sanzionata con una multa di 400 euro ed è stato inviato rapporto alla Prefettura per la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni.