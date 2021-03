Gruppi di persone in strada, i residenti chiamano la polizia: multati i titolari di due negozi

Blitz anti assembramenti in via Firenze. Identificate 18 persone, tutte straniere, ferme sul marciapiede

Un blitz anti assembramenti è stato effettuato giovedì pomeriggio da Polizia locale e carabinieri in via Firenze in seguito a segnalazioni di cittadini preoccupati per la presenza di gruppi di persone lungo la strada e davanti ad alcuni esercizi commerciali.

Sono intervenuti agenti del Nos (Nucleo operativo speciale), delle pattuglie antidegrado, l'unità cinofila con il cane Aria e una pattuglia dei carabinieri.

Nel corso del controllo sono stati identificati tre titolari di negozi e 18 persone ferme sul marciapiede, risultate tutte di nazionalità straniera con documenti in regola.

I titolari di due negozi sono stati sanzionati per mancata esposizione del cartello con il numero di persone ammesse all'attività e perché erano presenti più clienti di quelli consentiti dalla normativa anticontagio.

É stato inoltre sanzionato un cittadino perché proveniente da un altro Comune.