Assembramento e plateatico abusivo: guai per un bar in centro storico

Chiusura dell'attività per cinque giorni, con possibilità che la Prefettura proroghi lo stop fino a un mese, due multe da 400 euro e due da 173 euro: sono queste le sanzioni che la polizia locale ha comminato ad un bar del centro storico, in Contrà Pescherie Vecchie, per il mancato rispetto delle disposizioni anticontagio e per occupazione abusiva di suolo pubblico.



Lo riferisce il Comune di Vicenza. I fatti si riferiscono ai giorni scorsi quando, nel corso di un primo accertamento, gli agenti hanno verificato la presenza di assembramenti nel plateatico del locale che è stato pertanto multato con una sanzione da 400 euro, essendo onere del titolare rispettare e far rispettare le prescrizioni anticontagio nell'ambito della propria attività.



A seguito di un successivo controllo incrociato con la banca dati del Suap del Comune gli agenti hanno riscontrato anche l'occupazione abusiva di suolo pubblico con tavolini e sedie. Il titolare del bar, infatti, non aveva presentato regolare richiesta per ottenere la concessione per il plateatico che, quest'anno, tra l'altro, l'amministrazione comunale ha reso gratuita per il sostegno all'economia cittadina.



A carico del gestore del bar è scattato, quindi, un secondo verbale da 173 euro, con conseguente ordine di rimozione di sedie e tavolini e ripristino dello stato dei luoghi.



Ieri gli agenti sono tornati a verificare la situazione rilevando che il locale era aperto dopo le 18 e le persone stavano consumando ai tavoli del plateatico abusivo: di qui la seconda sanzione da 400 euro e la sospensione dell'attività per cinque giorni per violazione delle disposizioni anticontagio con l'ulteriore sanzione da 173 euro per occupazione abusiva di luogo pubblico.



I verbali sono stati trasmessi alla Prefettura che potrà disporre la chiusura del locale per ulteriori 25 giorni.