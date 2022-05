Danni al locale con spranghe e pietre, Daspo per 5 giovani

Si sono resi responsabili di un gravissimo atto intimidatorio, colpendo ripetutamente con pietre e spranghe le vetrate del Custom Club di via Zemenhof a Vicenza, mandandole in frantumi e provocando panico e preoccupazione tra i presenti ed allo stesso gestore. Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica e nella mattinata di venerdì il questore Paolo Sartori ha disposto 5 fogli di via obbligatori nei confronti di coloro che sono ritenuti responsabili degli atti vandalici.

È stato lo stesso gestore del locale ad avvisare i carabinieri appena dopo l'assalto. I militari intervenuti hanno bloccato i sospetti responsabili mentre cercavano di fuggire e denunciato a piede libero i 5 individui. Nei guai sono finiti C. O. e B. S. veneziani entrambi ventenni; due padovani, A. M. di 24 anni e A.M.A. di 19 anni; B.H.A.H. tunisino di 20 anni. Tutti già gravati da precedenti penali. Per loro è scattato l’obbligo di rientrare nel comune di residenza ed il divieto di far ingresso a Vicenza per i prossimi 3 anni.

“L’ episodio che ha visto questo Locale pubblico vittima di una vera e propria spedizione punitiva è stato di assoluta gravità – ha evidenziato il Questore Sartori – solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, nel contesto di una capillare e sistematica azione di controllo del territorio, è stato possibile ricostruire l’accaduto e di individuare i presunti responsabili. La decisione di allontanarli dal comune di Vicenza e di impedirne il ritorno per i prossimi 3 anni ha lo scopo di evitare che nel prossimo futuro costoro possano ripetere atti intimidatori di tal genere nel nostro contesto urbano”.