Assalto a portavalori della Battistolli sulla A1: incidenti e mezzi in fiamme

Per coprire la fuga, i rapinatori hanno dato alle fiamme un veicolo e cosparso la carreggiata di chiodi. Il tentativo di rapina sarebbe fallito

Sulla A1 Milano-Napoli in entrambe le direzioni, si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un tentativo di rapina ad un portavalori della Battistolli all'altezza del km 177. Intorno alle ore 20.30 di lunedì si è scatenato il caos nel tratto che attraversa i territori di San Cesario e Castelfranco Emilia, in entrambe le corsie di marcia. Diversi mezzi sono stati coinvolti in più incidenti e hanno preso fuoco, sia camion che automobili. L'assalto ha creato danni enormi coinvolgendo molti veicoli.

Per coprire la fuga, i rapinatori hanno dato alle fiamme un veicolo e cosparso la carreggiata di chiodi. Sono rimasti coinvolti alcuni veicoli ma non si registrerebbero feriti, mentre l’incendio è stato spento. La scorribanda sarebbe avvenuta nella corsia sud (direzione Bologna) e i malviventi sarebbero poi fuggiti a mani vuote, dopo aver sparato raffiche di colpi, ma senza riuscire a forzare il furgone blindato. A quanto si apprendesi tratterebbe di una banda composta da 9 persone, fuggiti su due auto bianche. Durante l'assalto diversi autisti e automobilisti sono stati minacciati con le armi da fuoco, ma senza conseguenze, salvo ovviamente lo shock.

Sul posto sono accorsi i soccorsi del 118, con anche l'eliambulanza, e i Vigili del Fuoco, oltre alla Polizia Stradale. I pompieri sono stati impegnati nel domare le fiamme che hanno coinvolto una decina di veicoli, mentre non vi sono stati fortunatamente feriti. Si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Modena Sud e Valsamoggia e il traffico è stato deviato sulla viabilità ordinaria. L'autostrada è tornata percorribile nel corso della notte, dopo le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.