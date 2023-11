Assalto al bus dopo Vicenza-Padova, sette Daspo

Si sono concluse le indagini sull'assalto al bus-navetta che domenica scorsa, alla fine della partita Vicenza-Padova, stava portando i supporter dei biancoscudati dal Menti al casello di Vicenza Est. Un gruppetto ha colpito l'autobus con fumogeni, bottiglie e sassate, sfondando i finestrini. Il bilancio è stato di un ferito, un 36enne di Vigodarzere, Andrea Codognato. Nel mezzo si trovano anche famiglie con bambini.

Per questi fatti sono stati indagate sette persone, che fanno parte di un gruppo di venticinque ultras, e il questore, nei loro confronti, ha emesso altrettanti Daspo di tre anni. Quattro assalitori, secondo la Digos, sono appartenenti a un gruppo di tifosi della Reggiana, gemellati con gli ultras del Vicenza. Tre di loro sono residenti a Reggio Emilia e uno a Scandiano Le altre tre persone, tutte vicentine, sono residenti ad Arzignano, Barbarano e Chiampo, quindi il divieto di entrare nel capoluogo berico per i prossimi tre anni vale anche per loro. Per il questore l'attacco è stato "premeditato e organizzato". I teppisti della Reggiana sarebbero infatti arrivati dall'Emila apposta per l'agguato ai tifosi del Padova.

Gli ultras, che hanno un'età compresa tra i 19 e i 42 anni, sono (riportiamo le iniziali): B.N. (19 anni di Reggio Emilia); F.S. (22 anni di Reggio Emilia) M.A.F. (23 anni di Reggio Emilia) M.S. (24 anni di Scandiano); B.F. (32 anni di Barbarano); C.R. (42 anni di Arzignano); C.J. (26 anni di Chiampo).