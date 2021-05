Assalti a distributori di carburante con ruspe: sgominata la banda, arresti in Italia e Romania

Anche il colpo compiuto il 24 febbraio scorso al Q8 di Breganze sarebbe riconducibile al gruppo che tra i mesi di gennaio ed aprile, ha messo a segno numerosi furti in tutto il Nordest, e non solo

Dalle prime ore dell’alba di mercoledì è in corso un’operazione di polizia transnazionale, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) della Polizia di Stato e del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.), relativa all’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere con emissione di “mandato arresto europeo”, a carico di 4 persone di origine rumena, B.S. 28enne, B.M. 25enne, D.I.G. 24enne e S.M. 22enne, già tutti gravati, a vario titolo, da precedenti specifici e tratti in arresto per la commissione di precedenti analoghi assalti, componenti di una banda transnazionale specializzata negli assalti con ruspe in danno di aree di servizio del Nord Italia.

Il gruppo criminale, tra i mesi di gennaio ed aprile, ha messo a segno numerosi colpi in diverse province del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, nelle ore serali e notturne, commettendo reati predatori in danno degli impianti di distribuzione carburanti, con l’utilizzo di grosse ruspe, per mezzo delle quali sradicavano le colonnine di erogazione self-service asportandole con il denaro contante all’interno. Accertati profitti per decine di migliaia di euro e, nel contempo, ingenti danni ai titolari dei distributori di carburanti costretti, altresì, a dover bloccare l’attività lavorativa per diverso tempo, sino al completo ripristino degli impianti di erogazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il gruppo criminale aveva adottato un modus operandi di tipo transfrontaliero, giungendo in Italia prevalentemente nei fine settimana dove poi, una volta individuati gli obiettivi da colpire, rubavano autovetture tipo “pick-up” e ruspe da aree cantierizzate o da depositi di noleggio delle macchine operatrici.

Gli arresti, hanno interessato 4 cittadini romeni e sono in corso di esecuzione dalla primissima mattinata, due in Romania ed uno a Trieste, mentre il quarto destinatario delle misure restrittive è deceduto nello scorso mese di marzo, quando dopo aver rubato un’auto a Gorizia, intercettato da pattuglie delle forze dell’ordine, per sottrarsi alla cattura, si è tuffato nel fiume Isonzo e il corpo è stato trovato privo di vita lo scorso 26 aprile, riemerso dalle acque in località Peteano (Gorizia).

L’indagine della Squadra Mobile della Questura di Pordenone è partita a seguito di un colpo compiuto nella notte del 17 febbraio, quando a Porcia (Pordenone), mediante una ruspa di grosse dimensioni, si verificava il tentativo di furto, mediante sradicamento, ai danni delle colonnine OPT - Outdoor Payment Terminal, del distributore di carburante self-service della Conad. In quell’occasione, il furto veniva sventato da una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico – Squadra Volanti della Questura di Pordenone, che sorprendeva la banda di criminali all’opera, mettendoli in fuga.

Gli investigatori, quindi, ricollegavano tra di loro tutta una serie di furti di auto commessi il mattino precedente, in particolare le autovetture sottratte venivano utilizzate per commettere il colpo, fra cui anche un pick-up, individuando il nominativo di un cittadino rumeno 28enne, già gravato da precedenti specifici. Due giorni dopo, con le medesime modalità, veniva messo a segno il furto aggravato ad Azzano Decimo (Pordenone) ai danni dell’impianto di distribuzione carburanti Conad.

Il gruppo agiva con determinazione e capacità criminali, tanto da reagire con freddezza, secondo schemi di comportamento ripetuti, anche in caso di imprevisti o di intervento delle forze dell’ordine, non esitando a mettere in pericolo l’incolumità di chiunque si trovassero davanti: ricorrente l’utilizzo di estintori spruzzati e poi lanciati contro le pattuglie delle forze dell’ordine durante gli inseguimenti o l’uso degli stessi estintori contro ignare persone che si fossero trovate nelle aree di servizio durante l’assalto.

Si delineava, quindi, anche il “modus operandi” della banda criminale, risultata essere transfrontaliera: uno dei quattro indagati, con le mansioni di autista del gruppo, accompagnava gli altri tre in Italia attraverso il confine con la Slovenia, ritornando, quindi, oltrefrontiera da dove, dopo qualche giorno, terminati i raid, si recava a riprendere i tre complici.

E ancora, sempre durante l’attività investigativa, gli stessi si rendevano responsabili di altri assalti nella provincia di Pordenone e ancora, la notte del 25 marzo a Martignacco (Udine), un tentativo ai danni di un distributore di benzina e successivamente, verso le ore tre di notte, nel vicino comune di Arba (Pordenone), sfondavano la vetrata del bar del distributore di carburanti.

Sono in corso accertamenti e riscontri per una verosimile riconducibilità al gruppo criminale di numerosissimi episodi analoghi commessi nelle province Centro-Nord d’Italia, tra cui il furto aggravato ai danni dell’impianto di distribuzione carburanti Q8 di Breganze, avvenuto il 24 febbraio scorso.