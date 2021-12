Assale una donna brandendo un paio di forbici: le ruba il cellullare e tenta anche di stuprarla

Intervento dei carabinieri di Vicenza, nella notte tra giovedì e venerdì, per soccorrerre una prostituta, già nota alle forze dell'ordine. I militari sono arrivati verso le 2 in via Trissino a Vicenza e hanno raccolto la testimonianza della donna che ha riferito di essere stata aggredito da uno sconosciuto - descritto come un uomo di origini africane - che l'ha minacciata con un paio di forbici per poi rubarle il cellulare.

L'aggressore, inoltre, avrebbe anche tentato un approccio sessuale con la vittima, desistendo subito dopo per poi darsi alla fuga. Indagini dei carabinieri in corso per cercare di risalire al responsabile.