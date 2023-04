Asilo fuori norma, multa da 300mila alla gestione 

Concluse le indagini in merito all’asilo nido di Caldogno posto sotto sequestro preventivo su disposizione dell’autorità giudiziaria Vicentina nel luglio dello scorso anno. Il nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di Vicenza, ha rilevato complessivamente che il datore di lavoro aveva impiegato in nero 5 italiane e 10 lavoratrici con contratto di lavoro intermittente.

Il rapporto di lavoro di quest’ultime è stato disconosciuto e riqualificato in lavoratrici subordinate a tempo parziale, con conseguente contestazione alla titolare delle due aziende di sanzioni/ammende per violazione del testo unico salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per un importo di circa 300.000 euro. Recuperati contributi e premi assicurativi per un ammontare di oltre 100.000 euro.