Asiago, incendio sul tetto della vecchia sede dei carabinieri

Alle 9:10, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Verdi ad Asiago per il principio d’incendio del tetto duranti i lavori di esecuzione di manutenzione dell’edificio che prima ospitava la caserma dei carabinieri. Le fiamme hanno coinvolto l’isolamento di una decina di metri di copertura, innescate durante il taglio di una lamiera, interessando la superficie dell’abitazione affiancata alla sede dei carabinieri.

I vigili del fuoco arrivati da Asiago con un’autopompa e il supporto del personale antincendio boschivo del corpo e da Vicenza con l’autoscala, sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento di tutto il tetto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 11:30 circa.