Asiago: furti in serie in corso IV Novembre, denunciato 55enne

Un 55enne pregiudicato è stato denunciato per furto continuato e aggravato in seguito a una serie di furti avvenuti la sera del 5 marzo 2023 in corso IV Novembre, in pieno centro ad Asiago.

L'uomo, domiciliato temporaneamente ad Asiago e già noto alle forze dell'ordine, ha rubato occhiali da sole, un cappellino, ciabatte in tessuto e un giubbotto trapuntato dagli espositori esterni di sei negozi situati in corso IV Novembre, per un valore complessivo di circa 150 euro.

I fatti sono accaduti prima dell'orario di chiusura dei negozi, quando il 55enne, durante una passeggiata con una borsa al seguito, ha prelevato gli articoli dagli espositori posizionati fuori dai negozi.

Tuttavia, un passante che lo stava seguendo ha notato i suoi strani movimenti e ha subito allertato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Canove, già in servizio preventivo sull'altopiano, che hanno individuato il sospettato grazie alla sua precedente notorietà per aver rubato un'autovettura e per essere stato arrestato a metà gennaio scorso.

Dopo averlo preso in custodia, i militari hanno perquisito l'uomo e lo hanno accompagnato alla caserma di Canove per le varie incombenze di rito. La merce rubata è stata restituita ai proprietari dei negozi.