Blitz della guardia di finanza, sequestrati maschere e costumi di carnevale

La guardia di finanza di Vicenza ha eseguito controlli presso negozi e punti vendita della provincia per accertare eventuali violazioni in materia di commercio di prodotti contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale. In particolare, i militari del comando provinciale hanno eseguito una serie di controlli in concomitanza con i festeggiamenti di carnevale, particolarmente sentiti dopo il periodo di ristrettezza dovuto alla pandemia.

L'attività ispettiva ha portato alla sottoposizione a sequestro amministrativo di circa 1.500 articoli ricreativi e ludici di vario genere, fra cui maschere, parrucche, abiti e gadget di carnevale, con la contestuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie per migliaia di euro. I sequestri sono stati condotti presso tre ditte individuali, una a Romano d'Ezzelino, una a Chiampo e una a Thiene, nonché presso due negozi a Torri di Quartesolo.

In particolare, i militari del Gruppo di Bassano del Grappa e della compagnia di Arzignano hanno sequestrato gli articoli di carnevale poiché privi di idonea etichettatura riguardante il contenuto minimo di informazioni al consumatore in lingua italiana. Invece, i militari del Gruppo di Vicenza e della tenenza di Thiene hanno sequestrato centinaia di articoli (maschere, costumi e gadget destinati prevalentemente ai bambini) privi della prescritta marcatura CE.