Tre piante di "maria" in taverna: 19enne ai domiciliari

Nei guai un 19enne di Tezze sul Brenta, agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato nell'abitazione del giovane tre piante di marijuana in piena infiorescenza coltivate all'interno di una piccola serra domestica ricavata nel vano sottoscala della taverna.

Assieme all'erba, rinvenuti anche 3,5 grammi di hashish, vario materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Dopo le formalità di rito il ragazzo è stato condotto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dall'autorità giudiziaria. Tutto il materiale è stato sequestrato.