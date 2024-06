Furti fuori regione, arrestato un 28enne

Un 28enne di Rosà è stato arrestato dai carabinieri nella mattinata del 5 giugno scorso. L'arresto è scattato in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso. Il 28enne dovrà espiare una pena residua di 1 anno, 3 mesi e 8 giorni di reclusione, per pregressi furti.

Il provvedimento restrittivo scaturiscedalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Treviso, confermata poi in Corte d’Appello,che aveva riconosciuto la colpevolezza dell’uomo in ordine a due furti, commessi il 2 e il 19 dicembre 2016, rispettivamente nei comuni di Zoppola e Azzano Decimo, nel Pordenonese, in concorso con un altro soggetto. Nel primo episodio, assieme al complice, si era introdotto in una pizzeria e, dopo aver forzato una porta, gli apparecchi slot machine ed una macchina cambia monete, era riuscito ad asportare quasi 3.000 euro.

Nel secondo caso, invece, sempre in piena notte, gli autori si erano introdotti all'interno di un bar di Azzano Decimo, forzando una finestra posta sul retro ed in tale occasione avevano asportato dal cambia monetee dalle slot machine alcune migliaia di euro, oltre a diversi gratta e vinci e tabacchi di varie marche.

L’uomo è stato condotto presso la propria abitazione per l’espiazione della penain regime di detenzione domiciliare