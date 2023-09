Fa incetta di sigarette e denaro al distributore automatico: 28enne in manette

Nel pomeriggio di sabato un 28enne, B.S. le iniziali, è stato arrestato dagli agenti della Squadra “Volanti".

Intorno alle 15, il titolare della Tabaccheria Migliore ha chiesto l'intervento degli agenti in quanto un soggetto sospetto stava prelevando dall’erogatore automatico numerosi pacchetti di sigarette.

Arrivata sul posto una Volante della Questura ha rintracciato il soggetto segnalato ed a sottoporlo a controllo. Addosso sono stati rinvenuti 18 pacchetti di sigarette, soldi contanti, documenti di identità e bancomat intestati ad una terza persona estranea ai fatti.

Il 28enne è stato portato negli uffici della Questura e tratto in arresto per i reati di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante e ricettazione, anche in considerazione dei precedenti penali specifici; lo stesso veniva inoltre denunciato per aver violato il Foglio di Via obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Vicenza.