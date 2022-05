Sfugge al controllo e poi si scaglia contro i militari: 39enne in manette

Nel pomeriggio del 29 aprile scorso, i carabinieri hanno arrestato un extracomunitario per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In manette M.N. 39enne, tunisino, irregolare in Italia.

L'arresto è scattato a seguito di un controllo in parco Querini. Alla vista dei militari, il 39enne ha cercato di dileguarsi in bici. I carabinieri l'hanno quindi inseguito riuscendo poi a bloccarlo. Lo straniero al fine di sottrarsi ha colpito uno dei militari causandogli lesioni lievi. Immediatamente immobilizzato, è stato perquisito e trovato in possesso di 1,46 grammi di hashish, 0,46 grammi di cocaina e 60 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.