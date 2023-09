Arresto cardiaco mentre gioca a "soft air", 45enne ricoverato in gravi condizioni

Momenti di paura ieri mattina all'azienda agricola De Lucchi, sul Montegrappa. Un uomo di 45 anni, M.M. residente a Vicenza, è stato colpito da un malore improvviso mentre era impegnato in una partita di "soft air", un gioco che si basa su simulazioni di combattimento. Subito le persone presenti hanno capito che si trattava di un arresto cardiaco dovuto a un infarto e un amico infermiere ha provveduto a praticargli un massaggio cardiaco. Alle 11,30 sul posto, che si trova in val Rossa, dopo la località di Campo Croce (in comune di Borso del Grappa) è arrivato l'equipaggio medico del Suem di Pedemontana Emergenza e un elicottero del Suem di Treviso. L'uomo è stato portato in cardiochirurgia all'ospedale di Treviso ed è in gravi condizioni. È stato intubato e viene supportato da un massaggiatore automatico.