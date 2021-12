Spaccio di eroina e cocaina, arrestato 32enne

Mercoledì 8 dicembre, alle ore 14, in via Biron di Sopra a Vicenza i carabinieri hanno arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti, O. E. nigeriano trentaduenne residente in città e regolare in Italia.

L'uomo è stato sorpreso nell’atto di cedere a terza persona, segnalata in via amministrativa, 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina, del peso complessivo di grami 0,90 e 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 0,50. La perquisizione personale, ha consentio ai militari di rinvenire la somma di 225 euro, ritenuta provento di attività di spaccio, e e telefoni cellulari.

L’arrestato al termine delle formalità di rito veniva posto ai domiciliari.