Arresto all'americana in viale Trieste, angolo via Muttoni

Arresto all'americana con uomo ammanettato a terra dopo inseguimento in viale Trieste a Vicenza. Verso le 16:40 di oggi, giovedì 1 settembre, la polizia ha bloccato un uomo che, in fuga ed inseguito da una pantera, ha tamponato un'auto in viale Trieste nel tratto tra via Muttoni e via Bardella.

La signora alla guida è rimasta traumatizzata ed è stata soccorsa da un'ambulanza, mentre gli agenti hanno bloccato il traffico e fermato e ammanettato il malvivente placandolo in tre a terra.

Sul posto 4 auto della polizia e un'ambulanza del Suem. Si è creato un capannello di persone che hanno seguito la scena.

Al momento dalla questura nessuna smentita o conferma, in quanto il Decreto Cartabia prevede l'approvazione della procura prima di dare notizia ai giornalisti.