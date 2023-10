Ricercati per reati a vario titolo, rintracciati in provincia

Nelle ultime ore i militari del Comando Compagnia di Thiene hanno rintracciato e arrestato tre persone, tutte destinatarie di misure di carcerazione.

In particolare i militari della stazione carabinieri di Thiene hanno rintracciato ed arrestato un italiano di 44 anni, residente a Zugliano, colpito da un provvedimento di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Vicenza dovendo espiare la pena di 1 anno ed 1 mese di reclusione per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale commessi nell’anno 2016 a Valdagno.

Nell’ambito dei servizi, i militari del predetto Comando Stazione hanno inoltre rintracciato ed arrestato un italiano di 30 anni, residente in provincia di Napoli ma domiciliato a Thiene, destinatario invece di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Napoli dovendo scontare la pena definitiva di 4 anni e 5 mesi per reati inerenti gli stupefacenti commessi nell’anno 2018.

I carabinieri della stazione di Sandrigo, infine, hanno individuato ed arrestato un cittadino italiano di 69 anni, residente a Sandrigo, colpito da un provvedimento definitivo di carcerazione per il reato di riciclaggio. L’uomo, come disposto dall’autorità giudiziaria di Torino, è stato collocato in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione.