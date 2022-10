Spaccio e detenzione di arma, arrestato 46enne

Trovato in possesso di droga e di un'arma, un pregiudicato è finito in manette. Alle 2 di domenica 16 ottobre, in corso Santi Felice e Fortunato a Vicenza, militari della sezione radiomobile del dipendente N.O.R hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma Rachid Youla, 46enne algerino senza fissa dimora, non regolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti.

L’uomo, notato aggirarsi con fare sospetto in area di parcheggio, è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale, nella quale è stato trovato in possesso di:

15 involucri, adeguatamente confezionati, contenenti complessivamente 38,61 grammi di cocaina;

due involucri, adeguatamente confezionati, contenenti 2,1 grammi di eroina;

la somma di 200 euro, ritenuta provento di attività di spaccio;

un coltello a serramanico, della lunghezza di 28 centimetri.

Quanto sopra è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato alla casa circondariale di Vicenza, come disposto dall’autorità giudiziaria.