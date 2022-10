Doveva scontare due anni, arrestato rapinatore

Lo hanno controllato nel pomeriggio di ieri nel centro di Vicenza, durante la quotidiana attività di controllo del territorio effettuata dalle pattuglie della squadra volanti della questura.

G.K., cittadino tunisino 56enne residente a Vicenza, con a proprio carico diversi precedenti, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica di Vicenza per una condanna a due anni di reclusione passata in giudicato, per il reato di rapina impropria commessa alcuni anni fa e per il quale era stato a suo tempo arrestato.

G. K., al termine delle attività di polizia giudiziaria, è stato trasferito dagli uffici della questura alla casa circondariale di Vicenza per l’espiazione della pena.