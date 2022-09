Trovato con sette dosi di cocaina, arrestato 54enne

Alle 15.30 di ieri, 15 settembre 2022, in via Romola ad Alonte, i carabinieri di Lonigo hanno arrestato in flagranza del reato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, Abderrahim El Ghazouani, marocchino 54enne, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, gravato da precedenti.

L’uomo, mentre si trovava alla guida di un’autovettura, una volta sottoposto a controllo di iniziativa è stato trovato in possesso di sette dosi, adeguatamente confezionate, di cocaina, del peso complessivo sette grammi.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la camera di sicurezza della Tenenza carabinieri di Montecchio Maggiore, in attesa dell’udienza di convalida, prevista per la giornata di oggi, come disposto dall’autorità giudiziaria.