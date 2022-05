Festino troppo rumoroso, intervengono i carabinieri: arrestata una ragazza 

Nella notte tra lunedì e martedì i carabinieri hanno arrestato una giovane arzignanese per resistenza a pubblico ufficiale. La ragazza 23enne (R.V. le iniziali), residente ad Arzignano, stava partecipando a una festa con una decina di suoi coetanei in un’abitazione del centro urbano di Valdagno, non distante da Via Manin. Poco dopo mezzanotte i vicini, disturbati dagli schiamazzi, hanno chiamato i militari che sono arrivati sul posto e hanno identificato i partecipanti al party.

Durante le procedure di schedatura dei presenti la 23enne ha dato in escandescenze, con atteggiamenti aggressivi nei confronti dei carabinieri, i quali l’hanno prima bloccata e poi portata in caserma e arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La donna è finita a processo con rito direttissimo e il tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo per lei la sottoposizione all'obbligo di firma settimanale.