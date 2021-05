In casa un arsenale fra armi storiche e rubate: 64enne in manette

In casa nascondeva una Santa Barbara, un arsenale che comprendeva anche armi storiche. In manette un 64enne di Campodoro.

Nella tarda mattinata di mercoledì 26 maggio i carabinieri della stazione di Piazzola sul Brenta con l’unità cinofila antiesplosivo di Torreglia con il cane Karmen hanno arrestato un 64enne di Campodoro.

Quando l’uomo ha visto arrivare i militari ha tentato in ogni modo di impedire loro di entrare in casa, arrivando anche a minacciarli. Ma non è riuscito nel suo intento e una volta dentro casa i carabinieri hanno scoperto, e sequestrato, un vero e proprio arsenale: un fucile doppietta calibro 12 che era stato rubato il 19 dicembre 2010 a Bassano del Grappa (Vicenza), ai danni di un 76enne di Fonte (Treviso), una bomba a mano della prima guerra mondiale inerte, una pistola ad avancarica a pietra focaia risalente al XVIII secolo, una pistola ad aria compressa con canna mozzata calibro 4,5, un arco professionale con 14 frecce a punta metallica e diverse cartucce calibro 12, 20 e 22 Remington.

Armi che il 64enne deteneva illegalmente. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

fonte: Padovaoggi