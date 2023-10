Aree urbane ed esercizi pubblici, controlli straordinari del territorio a Barbarano Mossano

Nel pomeriggio di lunedì è stata effettuata un'operazione straordinaria interforze di controllo del territorio e prevenzione generale che ha interessato il comune di Barbarano Mossano. Le attività operative hanno visto l’impiego straordinario di circa 25 donne ed uomini appartenenti alla questura di Vicenza, al comando provinciale della guardia di finanza e al consorzio polizia locale “Unione Basso Vicentino”, supportati da 3 equipaggi del reparto prevenzione del crimine della polizia di Stato, e sono state precedute da una riunione tecnica di coordinamento che si è svolta in questura nei giorni scorsi.Tutte le operazioni di Polizia sono state integrate con specifici controlli antidroga.

Nel corso delle attività, controlli specifici sono stati effettuati nelle aree del centro storico del comune di Barbarano-Mossano, nei parchi pubblici e nelle vie limitrofe.Complessivamente – anche nel corso dei 3 posti di controllo effettuati lungo le arterie che conducono al centro abitato – sono stati ispezionati 3 Esercizi Pubblici, 31 autoveicoli e 53 persone, di cui 18 con precedenti penali. Al termine dei controlli il questore, quindi, ha emesso 2 fogli di via obbligatori per un periodo di 3 anni nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali residenti in altri comuni e senza alcun titolo per permanere legalmente nei territori comunali dove sono stati individuati; 5 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri con precedenti penali per reati di varia natura, in particolare contro il patrimonio, contro la persona ovvero in materia di stupefacenti i quali, a causa dei precedenti a loro carico, denotano una spiccata pericolosità sociale; 2 decreti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari presenti illegalmente in Italia e con a proprio carico precedenti penali di varia natura, con contestuale ordine di lasciare il nostro territorio nazionale entro 7 giorni.

“La sinergia tra l’Autorità di Pubblica Sicurezza e le Amministrazioni comunali è imprescindibile nell’ottica di garantire ai cittadini la pacifica convivenza nei territori urbani – ha evidenziato il Questore Sartori –. Ciò consente alle Forze di Polizia di intervenire in maniera efficace per prevenire e, se del caso, reprimere forme di degrado e situazioni di illegalità diffusa, e ciò grazie anche alla applicazione puntuale e sistematica di Misure di Prevenzione Personali finalizzate ad evitare che soggetti che non rispettano le leggi possano radicarsi in questi territori”.