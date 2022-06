Anziano solo chiama il 112: "Ho bisogno di parlare con qualcuno"

“Mi sento solo, ho bisogno di parlare con qualcuno”. É l’appello lanciato da un anziano vicentino che nella tarda mattinata di sabato ha chiamato il 112 raccontando la sua solitudine.

Dopo la telefonata al 112, l’uomo, residente in via Palemone, è stato raggiunto dai militari ai quali ha riferito di non essere sposato e di non avere figli e di vergognarsi della sua difficoltà a deambulare da quando, colpito da ischemia, è costretto all’uso di un carrellino. Motivo per cui rifiuta anche gli inviti a giocare a carte dei vicini di casa.

L’anziano ha pregato i militari di riferire al personale della croce rossa di passare più spesso da casa sua perchè si sente parecchio giù di morale.

Mercoledì l’uomo compirà 80 anni e i militari hanno già pensato di andare a trovarlo e di omaggiarlo del calendario storico dell’Arma.