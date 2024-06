Cade in casa e non riesce a rialzarsi: era in quello stato da giorni

Non rispondeva al telefono da alcuni giorni, destando la preoccupazione dei parenti, residenti fuori città.

Così sabato verso le ore 22.30, i familiari hanno allertato la Polizia di Stato, tramite la centrale operativa 113 che ha inviato sul posto un equipaggio delle Volanti della Questura.

All’arrivo presso l’abitazione di Vicenza, in Belli, effettivamente nessuno rispondeva al campanello di casa. Anche i vicini riferivano che negli ultimi giorni non aveva visto l’anziano.

A quel punto i poliziotti hanno chiesto l’ausilio dei Vigili del foco per accedere all’interno dell’abitazione.

Entrati in casa hanno visto l’uomo di 82 anni riverso a terra, sul lato del letto, che non riusciva a muoversi, in stato confusionale e disidratato. La caduta a terra lo aveva immobilizzato. Era rimasto in quello stato almeno da mercoledì 5 giugno. Immediata l’attivazione dei soccorsi sanitari del 118. L’anziano è stato portato in ospedale per le cure del caso.

Nel frattempo i parenti sono stati avvisati dalla Polizia di Stato e così sopraggiunti nottetempo a Vicenza.