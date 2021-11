Non dà sue notizie da giorni: i carabinieri lo trovano riverso a letto

Mercoledì, poco dopo le 12, un cittadino chiedeva l'intervento dei carabinieri di Valdagno preoccupato per un 73enne che da giorni non si faceva più vedere nei luoghi usualmente da lui frequentati.

I militari hanno quindi raggiunto l'abitazione dell'anziano e non avendo risposta, si sono portati su una finestra laterale notando l’uomo riverso sul letto che faticava a rispondere agli stimoli e aveva difficoltà nei movimenti.

I carabinieri sono quindi entrati di forza nell’abitazione trovando l’uomo in evidente stato di sofferenza fisica. Da qui la richiesta d'intervento dei sanitari del Suem 118 che hanno quindi trasportato d’urgenza il 73enne in ospedale per le cure del caso.