Anziano scivola nel dirupo mentre è a tagliar legna, il figlio lancia l'allarme

Giovedì mattina, poco dopo le 10, i Vigili del fuoco sono intervenuti a San Pietro Mussolino, in via Massanghella per un anziano rimasto ferito dopo essere ruzzolato in un dirupo, mentre era intento a fare legna. A dare l’allarme il figlio che si trovava con lui.

I pompieri accorsi da Arzignano insieme al personale sanitario del Suem, hanno predisposto con delle corde un sistema di sicurezza e raggiunto l'87enne caduto per oltre dieci metri dopo essere scivolato, che è stato stabilizzato dai sanitari. L’anziano, comunque sempre cosciente, è stato recuperato dai Vigili del fuoco e portato fino al piano stradale, dove è stato caricato in ambulanza per essere trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.