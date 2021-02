Anziano picchiato in piazza, finisce in ospedale

È stato pestato all'improvviso da un energumeno, già noto alle forze dell'ordine, ed è finito in ospedale con prognosi riservata. Un pensionato di Sandrigo, nella piazza del paese, nella serata di sabato ha subito un'aggressione da parte di un 40enne descritto come un soggetto "muscoloso" che l'ha colpito con forza in viso. Vittima A.P., settantenne molto stimato in paese.

Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, coadiuvate dalle immagini delle telecamere che hanno ripreso il pestaggio, verso le 17.40, in piazza IV Novembre, è iniziata una discussione tra i due per futili motivi. A un certo punto il 40enne è scattato colpendo ripetutamente al volto il pensionato. per poi allontanarsi. La scena è stata vista da più persone, alcune delle quali hanno chiamato carabinieri e ambulanza che sono arrivati sul posto trovando l'anziano insanguinato e sotto choc. La vittima del pestaggio è stata soccorsa dagli operatori del Suem e portata al pronto soccorso per le cure del caso.

I militari sono invece in attesa di sapere il responso dell'ospedale per capire se procedere d'ufficio (se la prognosi sarà superiore a tre settimane) con una denuncia contro l'aggressore. In caso contrario, dovrà essere il settantenne a querelare la vittima.