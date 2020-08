A spasso nonostante gli arresti domiciliari: anziano denunciato per evasione

I carabinieri di Vicenza, nel pomeriggio di lunedì, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di evasione, L.S, 77enne, residente a Vicenza. L’uomo, indagato per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti verso minori, era sottoposto agli arresti domiciliari con facoltà di assentarsi per esigenze personali in alcune fasce orarie.

Durante un controllo dei militati finalizzato a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte non veniva però rintracciato, facendo rientro a casa solo in un secondo momento. Spetterà all’Autorità Giudiziaria valutare i provvedimenti da adottare nei suoi confronti.