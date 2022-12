Anziano aggredito e derubato, rapinatore fermato dai cittadini

Lo hanno assalito in due con una spinta alle spalle per derubarlo. La vittima, un 76enne residente in città, è caduto a terra riportando un trauma alla gamba. L'episodio è successo nella tarda serata di domenica a Vicenza e sul luogo sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato in flagranza del reato di rapina in concorso, G. A., ventottenne, italiano, residente in città, gravato da precedenti.

L’uomo, in concorso con un altro soggetto, presumibilmente uno straniero al momento rimasto ignoto, con una spinta alle spalle ha causato la caduta del vicentino il quale, una volta a terra, è stato derubato del borsello contenente la somma di 200 euro. Il malvivente, subito dopo la rapina, è stato fermato da alcuni testimoni che lo hanno trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri mentre il complice si è dato alla fuga.

I fatti sono accaduti a circa cento metri da un bar dove i due malfattori avrebbero notato il pensionato incassare una vincita derivante da una scommessa calcistica e da un gratta e vinci, per poi seguirlo ed aggredirlo derubandolo. Sul posto, i militari hanno perquisito il giovane, ritrovando il borsello della vittima. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato collocato agli arresti domiciliari, presso la propria residenza, in attesa dell’udienza di convalida in programma lunedì. Le indagini in corso dei carabinieri sono volte all’individuazione e rintraccio del secondo rapinatore.