"Dovete acquistare i rilevatori di gas per la caldaia": truffati tre anziani 

Si erano presentati come venditori di apparecchiature per caldaie e hanno contattato quattro anziani residenti a Recoaro Terme, convincendoli ad acquistare di rilevatori di fughe di gas motivando il falso obbligo della dotazione dell'apparecchio. L'episodio è accaduto lo scorso dicembre e le vittime sono cadute nella trappola dei truffatori, che hanno venduto il prodotto per la cifra di 290 euro cadauno.

I carabinieri della compagnia di Valdagno, a conclusione dell'attività d’indagine per risalire ai responsabili,l hanno denunciato in stato di libertà tre italiani residenti in provincia di Brescia, classe 1999, 1998 e 1997 per truffa aggravata perpetrata ai danni di anziani.