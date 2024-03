Anziani non danno loro notizie da giorni, erano caduti in casa e non riuscivano ad alzarsi

Doppio intervento degli agenti di Polizia in città, a seguito di segnalazioni di residenti su persone anziane.

Domenica, poco prima dell 11, una vicina di casa ha segnalato alla Polizia di essere preoccupata perché non vedeva da vari giorni un anziano signore che abitava da solo in un'abitazione di proprietà e che non rispondeva neppure al campanello della porta d’ingresso. I Poliziotti sono quindi intervenuti nell'abitazione dell'anziano, in strada Marosticana.

Si sono procuraati un ingresso all’abitazione da una finestra del secondo piano e hanno trovato l'anziano, un signore 80enne in stato di semi incoscienza, che ha risposto alle domande degli agenti in modo confuso e con una certa difficoltà. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 che hanno accompagnato l'uomo in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo era rimasto solo, ormai dai diversi giorni, perché la badante che lo accudiva, in seguito ad un infortunio, era stata ricoverata anche lei in ospedale e non era riuscita a segnalare l’accaduto ai familiari.

Il secondo intervento è scattato nella serata di domenica quando, intorno alle 21, una volante è intervenuta in via della Scola, dove, una vicina di casa aveva segnalato che la propria dirimpettaia non dava segni di presenza nell’abitazione da almeno 5 giorni, non rispondendo al telefono o al campanello.

Gli agenti sono quindi riusciti ad accedere all’immobile da una finestra e hanno trovato la donna, un’anziana 86enne, riversa a terra ed ansimante. La donna ha raccontato agli agenti di essere caduta a terra da qualche giorno e di non riuscire a muoversi. È stato pertanto richiesto l’intervento del 118 che ha quindi ricoverato la donna per accertamenti.