Anziana trova il ladro in casa di notte, il figlio lo ferma e lo consegna ai carabinieri

A San Vito di Leguzzano , nella notte tra mercoledì e giovedì, i carabinieri hanno arrestato un 25enne (D.M. le iniziali) per le ipotesi di reato di tentata rapina impropria, lesioni personali e ricettazione. Quella notte, a seguito di una richiesta pervenuta al numero di emergenza 112, una pattuglia è stata inviata con urgenza presso un’abitazione di San Vito di Leguzzano dove i proprietari di casa, una settantenne e suo figlio, avevano sorpreso un giovane che si era introdotto all’interno e aveva asportato capi di abbigliamento, bigiotteria e due smart-phone.

Durante la rapina, la donna è stata svegliata da un rumore e ha notato la presenza di un estraneo in casa che portava in bocca una pila. Le urla dell’anziana sono state udite dal figlio, abitante in un appartamento al piano terra del medesimo stabile, che subito è intervenuto riuscendo a fermare il malvivente che tentava di dileguarsi con il maltolto, per poi consegnarlo ai carabinieri tempestivamente intervenuti. Durante le fasi del fermo, il proprietario di casa ha riportato delle lesioni lievissime. La perquisizione personale eseguita dai militari ha consentito di recuperare la refurtiva asportata sia nell’appartamento occupato dalla donna che da quello occupato dal figlio.

Le immediate indagini condotte dei carabinieri hanno consentito poi di individuare uno stabile abbandonato a Schio, occupato abusivamente dal soggetto. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro, una bicicletta elettrica, una mountain-bike, tre ciclomotori cannibalizzati e due smart-phone, di presunta provenienza illecita. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto in carcere a Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.