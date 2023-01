Sulla sponda del torrente in stato confusionale, anziana salvata grazie all'allarme lanciato da un cane

Anziana salvata grazie a una femmina di pastore belga che ha "fiutato" la situazione di pericolo e si è messa ad abbaiare. La protagonista di una vicenda fortunatamente andata bene, si chiama Tayra e ha contribuito al salvataggio della donna che era pericolasamente vicina alla sponda del Gogna a Schio.

Un 32enne era a passeggo nelle vicinanza del torrente con i figli e con Tayra al guinzaglio verso le 19 di domenica. All'improvviso il cane ha iniziato prima a guaire e poi ad abbaiare verso il punto dove si trovava un’anziana scledense, di circa 70 anni, che si trovava in stato confusionale vicino all'acqua e non riusciva a risalire dalle scalette di cemento. A quel punto l'uomo ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati polizia locale e vigili del fuoco. I pompieri sono così riusciti a portare in salvo la pensionata, infreddolita ma in buone condizioni di salute. La donna è stata infine ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Santorso per accertamenti.