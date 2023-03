Anziana scippata e strattonata a terra: individuati i due malviventi

Un 36enne domiciliato a Vicenza, è stato arrestato nella mattinata di sabato a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Taranto. Il giovane, in concorso con un 27enne, è ritenuto responsabile di una rapina impropria avvenuta a Ginosa, in Puglia, nonchè di utilizzo fraudolento di una carta Postamat sottratta ad una 80enne.

I fatti si riferiscono allo scorso 22 ottobre quando i due giovani, hanno scippato l'anziana, strattonata e fatta cadere a terra. Subito dopo si sono impossessati della carta Postamat della donna, custodita all’interno della borsa, e l'hanno utilizzata per effettuare vari acquisti in esercizi pubblici non lontani dal luogo dello scippo.

A seguito dell'accaduto, i militari hanno fatto partire le indagini che li hanno portato dai due giovani arrestati nei giorni scorsi. I due sono stati associati ai carceri di Taranto e di Vicenza.