Anziana pedinata e scippata nel suo condomino: è caccia all'aggressore

Aggressione a un'anziana all'interno dell'androne del suo condomio a Vicenza. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del giorno dell'Immacolata in via Legione Antonini a Vicenza. L'81enne è stata sorpresa alle spalle da un malvivente che ha teso un agguato all'anziana. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, infatti, l'individuo l'avrebbe seguita fino all'entrata del palazzo. La donna, dopo aver aperto il portone, ha notato un uomo alle sue spalle e, credendo fosse un altro inquilino, l'ha fatto passare tenendo fermo il cancello.

Una volta entrato, e vista la mancanza di altre persone attorno, il criminale ha colpito, afferrando e strappando violentemente la borsa dalle mani dell'anziana per poi scappare a gambe levate. La signora, nonostante lo choc e lo strattone, non ha perso l'equilibrio. Dopo aver chiesto aiuto qualcuno ha chiamato i carabinieri e una pattuglia è arrivata sul posto. Fortunatamente l'81enne non necessitava di cure ospedaliere e ha fornito ai militari ben alcuni dettagli per identificare l'agressore, che però indossava una mascherina chirurgica.

I carabinieri stanno svolgendo delle indagini, anche attraverso le telecamere della zona, per dare un'identità all'autore del gesto. Dentro la borsa della signora c'erano documenti e qualche centinaia di euro.