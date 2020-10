Anziana maltrattata dal figlio chiede aiuto alla polizia: denunciato 30enne

Nella tarda mattinata lunedì, un 30enne vicentino, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Tutto è partito dalla telefonata di un'anziana al 113 la quale dopo aver parlato dei problematici trascorsi familiari, ha rivelato che a maltrattarla era il figlio.

Il giovane, ascoltato dagli agenti delle Volanti ha confermato le accuse della madre ed essendo sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in Questura.

Gli agenti hanno quindi attivato il protoccolo Eva, un protocollo che ha codificato in linee guida le Best Practice per la gestione degli interventi legati alla violenza di genere in caso di primo intervento degli addetti al controllo del territorio. Attraverso la elaborazione di una “Processing Card” composta di schede che i poliziotti devono compilare ed inserire negli archivi informatici di polizia quando intervengono a seguito di segnalazione di violenza di genere, vengono raccolte preziose informazioni in grado di guidare l'operato degli Agenti e l'eventuale adozione di provvedimenti d'urgenza.