Anziana cade e urla per ore, intervengono polizia e pompieri

La polizia interviene in seguito a strazianti grida d’aiuto. Erano le 6 del mattina di oggi, mercoledì 30 novembre, quando alla centrale operativa della questura è giunta un’accorata richiesta di intervento da parte di una donna che riferiva di sentir continuamente urlare l’anziana vicina di casa, che chiedeva insistentemente e disperatamente aiuto.

Gli agenti della squadra volanti giunti immediatamente sul posto, in stradella dei Cappuccini a Vicenza, sono stati in grado di avvertire dalla strada la richiesta di aiuto provenire dal primo piano della palazzina indicata durante la richiesta al 113. Comprendendo l’urgenza del caso, hanno fatto prontamente intervenire i vigili del fuoco che, non avendo altra possibilità, hanno scardinato la porta d’ingresso, permettendo ai poliziotti di entrare nell’abitazione.

Qui gli agenti hanno scorto immediatamente l’anziana signora, riversa a terra e con ormai un solo filo di voce. L’anziana donna, che vive da sola, ha riferito di essere caduta sul pavimento accidentalmente, senza però essere in grado di indicare quando ciò fosse accaduto, riferendo tuttavia con lucidità ai poliziotti che era, comunque, seguita da una collaboratrice familiare.

Gli agenti, considerata la gravità della situazione, hanno fatto intervenire sul posto anche un’ambulanza del 118. I sanitari intervenuti, quindi, hanno deciso di trasportare l’anziana signora presso all’ospedale, per sottoporre a tutti gli accertamenti del caso, anche con l’ausilio della collaboratrice domestica, la quale, anch’essa chiamata sul luogo dell’intervento, ha provveduto a ad avvisare i familiari della donna.

Grazie all’intervento della polizia, quindi, la signora è stata affidata alle cure del personale medico, evitando di dover subire ben più gravi conseguenze.