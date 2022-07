Anziana cade e si ferisce alla testa, interviene la polizia

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della polizia di Vicenza sono stati ancora una volta protagonisti di un episodio simile a quello di qualche giorno fa, in quanto chiamati ad intervenire in Strada del Tormeno a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta alla Centrale Operativa della Questura da parte di un’anziana signora, sola ed in gravi difficoltà, caduta a terra e rimasta bloccata all’interno del suo appartamento.

Gli Agenti, giunti sul luogo dell’intervento in pochi minuti, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, allertati dalla stessa Centrale Operativa, hanno individuato e sono entrati nell’appartamento della Signora forzando la porta d’ingresso. Una volta entrati all’interno dell’abitazione hanno trovato l’anziana, una signora vicentina di 95 anni, riversa al suolo e con una ferita alla testa dovuta alla caduta.

Resisi subito conto della situazione, i poliziotti hanno prestato il primo soccorso alla signora, che rimaneva cosciente, aiutandola a rialzarsi e facendola distendere sul letto. Quindi, hanno fatto intervenire immediatamente i sanitari del Suem, che dopo essersi resi conto delle condizioni di salute della anziana signora, hanno deciso di trasportarla d’urgenza al pronto soccorso.

Dopo aver avvisato dell’accaduto e fatto rientrare a casa il figlio della signora, gli agenti hanno ripreso il loro normale servizio di pattugliamento cittadino.