Si sente male in casa, anziana soccorsa dalla polizia

Nella scorsa nottata, una pattuglia della squadra “volanti” interveniva in via Palemone a seguito di una richiesta di aiuto da parte di un cittadino che aveva udito delle urla provenire da un condominio. Gli agenti, giunti sul luogo in pochi minuti, individuavano l’esatta ubicazione dell’appartamento da cui provenivano le richieste di aiuto ma constatavano anche l’impossibilità di poter penetrare all’interno attraverso la posta d’entrata blindata.

Rimanendo in contatto dall’esterno dell’appartamento con l’anziana signora, che si lamentava di essere caduta e di non essere più in grado di rialzarsi, gli agenti la tranquillizzavano in attesa dell’arrivo dei sanitari del Suem-118 e dei vigili del fuoco che erano già stati allertati dalla centrale operativa della questura.

Per mezzo dell’autoscala, riuscivano quindi ad entrare da una finestra lasciata socchiusa e potevano così raggiungere l’anziana signora che, ancora scossa per la brutta avventura, ringraziava i suoi soccorritori. Grazie all’intervento della polizia, quindi, la signora poteva essere affidata alle cure del figlio, avvisato dagli agenti su quanto accaduto.