Sale sul treno, tocca i fili e rimane folgorato: giovane calciatore ricoverato in Terapia intensiva

Sono ore di grande preoccupazione per il 18enne vicentino rimasto vittima di un grave incidente nella notte tra sabato e domenica. Il 18enne si trovava nei pressi della ferrovia in via Galilei, a Verona quando per cause in corso di accertamento è rimasto folgorato dopo una "bravata" o almento questa è l'ipotesi al vaglio degli inquirenti

Sul corpo del ragazzo sono stateinfatti trovate ustioni compatibili con una folgorazione, oltre ad un trauma alla testa che potrebbe essere stato provocato da una caduta. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento, dove si trova ricoverato in Terapia intensiva.

Il ragazzo in questione è una promessa del calcio. Originario di Isola Vicentina, la passione per il pallone e il grande talento l'hanno portato a vestire la maglia dell'Hellas Verona, dove milita nella formazione Primavera nel ruolo di terzino destro.