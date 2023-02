Ancora un'aggressione in carcere a Vicenza, guardia ferita a un orecchio

La segreteria regionale USPP del Triveneto attraverso il segretario interregionale del Triveneto Leonardo Angiulli dà notizia che venerdì, nel carcere di Vicenza, si è consumata un’aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria. L'aggressione è avvenuta da parte di un detenuto di difficile adattamento europeo, che era stato trasferito per fatti analoghi da altri penitenziari della regione, l’aggressione si è consumata nel corso della apertura dei passeggi, normale attività previste dall’ordinamento penitenziario.

L’agente è stato aggredito subendo un pugno all’altezza dell’orecchio . I giorni di prognosi certificati dall’ospedale sono pari a sette, rimettendo al medico curante per le valutazioni al riguardo. "È giunto il momento che la politica accenda i riflettori, chiediamo che il personale possa lavorare in totale sicurezza avendo dalla sua parte i rappresentanti dello Stato. Non è più accettabile subire tali aggressioni si tratta oramai di questioni non più rinviabili infine auspichiamo che l'amministrazione centrale intervenga con adeguati e urgenti provvedimenti individuando le giuste soluzioni e assumendo le dovute iniziative per garantire e assicurare l’incolumità per gli uomini e donne in servizio all'interno dei penitenziari Italiani, gli eventi critici e le aggressioni in danno al personale sono un triste costanza del sistema penitenziario, a ciò si aggiunge una grave carenza dell’organico di circa 70 unità del ruolo agenti assistenti, che inevitabilmente si ricorre alla programmazione del lavoro straordinario cui consta di una media di ore mensili di 4863 ore poste in pagamento nonché ore di recupero pari 1254 e 6227 giorni di ferie arretrate degli anni scorsi. E’ ora di dire basta alle aggressioni", è il commento di Leonardo Angiulli.