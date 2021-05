Anatroccoli caduti in un tombino dell'acqua piovana, il video del salvataggio dei vigili del fuoco

Quattro anatroccoli, caduti in un tombino dell’acqua piovana in via Cairoli a Vicenza, sono stati salvati questa mattina dai vigili del fuoco dopo la segnalazione di un passante. I pompieri hanno recuperato i pulcini, che sono stati posti in una scatola e portati in sede per poi essere consegnati alla polizia provinciale.

